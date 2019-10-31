НАТО о борьбе с коррупцией в Украине: Новый парламент впечатляет оперативностью

Альянс продолжит предоставлять Украине рекомендации и практическую поддержку.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что все члены Альянса приветствуют меры, которые принимает Украина с целью борьбы с коррупцией.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским после заседания Комиссии Украина - НАТО в Киеве.

"Члены НАТО также приветствовали шаги, которые осуществляет ваше правительство для борьбы с коррупцией, и они это подтвердили сегодня», - заявил Столтенберг.

Он отметил, что новый парламент Украины работает с впечатляющей оперативностью. «Мы призываем вас опираться на этот прогресс», - заявил он.

Генсек НАТО добавил, что Альянс продолжит предоставлять рекомендации и практическую поддержку, чтобы продвигать реформы в области безопасности и обороны в соответствии с законом о национальной безопасности, чтобы укрепить верховенство права и гарантировать права меньшинств, а также бороться с коррупцией.

Как сообщал УНИАН, Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг подчеркнул важность проведения реформ в Украине на пути к будущему членству в Альянсе.