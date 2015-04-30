Фирташ признал, что поддерживал Кличко в преддверии президентских выборов

Как сообщает INSIDER, об этом Фирташ заявил на заседании суда в Вене.

"В 2012 году я понял, что Янукович не будет делать реформы. Я подумал, что нужен новый кандидат на 2015 год... я нашел такого кандидата. Это был Виталий Кличко", - сказал Фирташ.

На вопрос судьи, финансировал ли он Виктора Януковича, Фирташ ответил: "Нет".

Фирташ был задержан в Вене 12 марта 2014 года на запрос американского Федерального бюро расследований (ФБР), помещен в следственный изолятор и освобожден под подписку о невыезде после внесения залога в 125 млн. евро.

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Ордер на его арест был выдан окружным судом американского штата Иллинойс летом 2013 года. В начале апреля в США ему предъявили обвинения в даче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии.

30 апреля в Вене началось судебное заседание, на котором будет решено, выдаст ли Австрия Соединенным Штатам Фирташа.