НАБУ проводит обыски в доме братьев Дубневичей

Следствие установило, что фигуранты уголовного производства легализовали свыше 2 миллиардов гривень доходов, полученных преступным путем.

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проводят санкционированные обыски на Львовщине в рамках расследования уголовного производства относительно возможных злоупотреблений бывшим и действующим народными депутатами.

Читайте такжеСвидетелю по делу фирмы, принадлежащей главе транспортного комитета ВР Ярославу Дубневичу и его брату, угрожает опасность – НАБУОб этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что производство расследуется «по факту возможной легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, умышленного уклонения от уплаты налогов и недостоверного декларирования».

«По предварительной оценке следствия, лица, причастные к преступлению в течение 2013 - 2018 годов, легализовали свыше 2 миллиарда гривень доходов, полученных преступным путем», – отметили в НАБУ.

Предварительная правовая квалификация преступных действий – ст. 209, 212 и 366-1 Уголовного кодекса. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2018 года.

Речь идет о братьях Богдане и Ярославе Дубневичах. Как передает Левый берег, обыски проводят в их доме в селе Зубра Львовской области.

Как ранее сообщал УНИАН, генпрокурор Рябошапка направил в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности одного из них – нардепа Ярослава Дубневича.