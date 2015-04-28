Порошенко: над Украиной до сих пор нависает угроза войны

Об этом он сказал во время выступления на Международной конференции в поддержку Украины сегодня в Киеве.

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"И до сих пор над нами нависает угроза войны - это реальность. Война может начаться в любой момент, но мы готовы сделать все возможное, чтобы не было возможности ни сомневаться, ни отступать", - сказал глава государства.

"С вашей помощью, при вашем единстве будет найдено мирное решение ситуации на Донбассе", - сказал он, обращаясь к присутствующим.

Петр Порошенко отметил, что при скоординированной роли партнеров Украины минские соглашения об урегулировании ситуации на востоке страны должны быть полностью реализованы.