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Гладковский прокомментировал свое задержание

16:15, 17 октября 2019
Политика
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Гладковский задержан / фото t.me/LeshchenkoS

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Мужчина по телефону сообщил, что все обвинения в отношении него только "фейки", и сетует, что никто ему не сообщил причин задержания, передает ТСН.

"У нас никто ничего не говорит. Продолжают делаться те фейки, которые уже делаются относительно меня длительное время. Вот о чем говорится (подозрение – Ред.) – это полная ерунда", - заявил Гладковский.

Напомним, сегодня 17 октября НАБУ подтвердили задержание экс-первого заместителя секретаря СНБО Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Ранее стало известно, что Гладковского задержали сотрудники НАБУ возле ресторана вблизи Бориспольской трассы после того, как он пытался покинуть территорию Украины через аэропорт "Борисполь".

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Теги: #задержание#Гладковский