Соратник бывшего президента отрицает свою вину.

Экс-первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский прокомментировал свое задержание НАБУ.

Читайте такжеСкандал с хищениями в "оборонке": суд разрешил проведение экспертиз

Мужчина по телефону сообщил, что все обвинения в отношении него только "фейки", и сетует, что никто ему не сообщил причин задержания, передает ТСН.

"У нас никто ничего не говорит. Продолжают делаться те фейки, которые уже делаются относительно меня длительное время. Вот о чем говорится (подозрение – Ред.) – это полная ерунда", - заявил Гладковский.

Напомним, сегодня 17 октября НАБУ подтвердили задержание экс-первого заместителя секретаря СНБО Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Ранее стало известно, что Гладковского задержали сотрудники НАБУ возле ресторана вблизи Бориспольской трассы после того, как он пытался покинуть территорию Украины через аэропорт "Борисполь".