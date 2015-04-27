Климкин: На саммите Украина-Евросоюз достигнут прогресс относительно миссии ЕС для Донбасса

Об этом он сообщил в Twitter.

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"Саммит Украина - Евросоюз: три президента и друзья имели хорошую беседу. Прогресс достигнут, в том числе относительно миссии ЕС для Донбасса, нашей дороги к безвизовому режиму и многое другое", - написал Климкин.

EU-UA: 3 presidents and friends had a good discussion. Progress achieved, incl on EU mission for Donbas, our road to visa-free and much more — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 Апрель 2015

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 27 апреля, в Киеве начал работу 17-й саммит Украина-ЕС.

Это первый саммит между Украиной и Евросоюзом после событий на Майдане, который посвящен реализации Соглашения об ассоциации, политическим и экономическим реформам в Украине, включая вопросы финансовой и иной помощи со стороны Евросоюза.

Напомним, 20 апреля на встрече министров иностранных дел стран ЕС и государств-партнеров инициативы "Восточное партнерство" в Люксембурге Климкин заявил, что весомым вкладом Евросоюза в стабилизацию ситуации на Донбассе могло бы стать учреждение миссии общей политики безопасности и обороны в поддержку выполнения Минских договоренностей.



