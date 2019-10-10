Зеленский объяснил, почему оставил в обновленном правительстве старых министров
Президент Владимир Зеленский заявил, что дал всем министрам испытательный срок до нового года.
Об этом Зеленский сказал во время пресс-марафона в Киеве 10 октября.
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При этом глава государства заметил, что оставил в Кабмине «маленький процент» старых людей.
По его словам, министр финансов Оксана Маркарова (которая была и в правительстве при президентстве Петра Порошенко – УНИАН) является профессионалом. Если ее будут подозревать в грязном деле – премьер ее уволит.
«Она отвечает (за бюджет – УНИАН), она разбирается в цифрах», – подчеркнул Зеленский.
Сохранение должности министра внутренних дел Арсена Авакова Зеленский отказывается называть «компромиссом». До конца года правительство окончательно определится, оставлять ли его в МВД.
«В отношении Авакова... это никакой не компромисс, потому что я ничего ему не должен. Это я. Но есть правительство, есть премьер-министр. Поэтому есть испытательный срок», – сказал президент, добавив, что приказал всем министрам принести реальные дела до конца года: «Не будет – всех уволим».
Как ранее сообщал УНИАН, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что решение оставить Авакова на посту является одним из самых сложных. По его словам, оставляя его, они «серьезно поговорили» и «очень четко обозначили «красные линии» для Авакова.