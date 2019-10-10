Зеленский объяснил, почему оставил в обновленном правительстве старых министров

Сохранение должности министра внутренних дел Арсена Авакова Зеленский отказывается называть «компромиссом».

Президент Владимир Зеленский заявил, что дал всем министрам испытательный срок до нового года.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-марафона в Киеве 10 октября.

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При этом глава государства заметил, что оставил в Кабмине «маленький процент» старых людей.

По его словам, министр финансов Оксана Маркарова (которая была и в правительстве при президентстве Петра Порошенко – УНИАН) является профессионалом. Если ее будут подозревать в грязном деле – премьер ее уволит.

«Она отвечает (за бюджет – УНИАН), она разбирается в цифрах», – подчеркнул Зеленский.

Сохранение должности министра внутренних дел Арсена Авакова Зеленский отказывается называть «компромиссом». До конца года правительство окончательно определится, оставлять ли его в МВД.

«В отношении Авакова... это никакой не компромисс, потому что я ничего ему не должен. Это я. Но есть правительство, есть премьер-министр. Поэтому есть испытательный срок», – сказал президент, добавив, что приказал всем министрам принести реальные дела до конца года: «Не будет – всех уволим».

Как ранее сообщал УНИАН, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что решение оставить Авакова на посту является одним из самых сложных. По его словам, оставляя его, они «серьезно поговорили» и «очень четко обозначили «красные линии» для Авакова.