Съезд адвокатов назначил двух членов Высшего совета юстиции

III Съезд адвокатов назначил двух из трех членов Высшего совета юстиции, проведя второй тур голосования сегодня ночью.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила председательствующая на съезде председатель Харьковской коллегии адвокатов Виктория Гайворонская.

По ее словам, делегаты съезда решили провести второй тур голосования после того, как в первом туре ни один из восьми кандидатов не набрал минимально необходимых 130 голосов.

В результате проведения второго тура членами Высшего совета юстиции назначен от адвокатского сообщества - Павел Гречковский, от судейского корпуса - Алла Лесько.

Также Гайворонская сообщила о решении сделать перерыв в работе съезда для того, чтобы в июне назначить еще третьего члена ВСЮ от юридического сообщества.

Она добавила, что в бюллетени для голосования будут внесены те же кандидаты, что и во время голосования 24 апреля.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля III Съезд адвокатов не смог назначить ни одного из трех членов Высшего совета юстиции. Судья Лесько набрала 121 голос, судья Сергей Острович - 71, адвокат Вадим Беляневич - 119 голосов, адвокат Гречковский - 120. Остальные четверо кандидатов набрали значительно меньше голосов - от 3 до 29.