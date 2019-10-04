Рябошапка: ГПУ проводит аудит дела компании связанной с сыном Байдена

В Украине расследуется дело об отмывании средств в размере более 33 млн долларов при покупке группы компаний херсонской "нефтеперевалки", в которой были задействованы компании Wirelogic Technology AS, Digitex Organisation LLP и Burisma Holdings Limited, членом совета директоров которой был сын Байдена.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявляет, что Генеральная прокуратура проводит аудит дела компании Burisma Holdings Limited.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

"Во-первых, я уже говорил, что мы делаем аудит тех производств, которые осуществлялись ранее органами прокуратуры, Генеральной прокуратурой в том числе. В той сфере, о которой вы говорите, в которой могут быть причастны, могут быть фигурантами (Николай) Злочевский, (Сергей) Курченко и другие люди или компании, - таких производств около полутора десятка. Но мы пересматриваем все производства, которые были закрыты или раздроблены, или расследовались ранее, для того, чтобы принять решения в тех случаях, когда решения ранее были приняты незаконные, процессуальные, чтобы мы их пересмотрели", - сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли активизация дела Burisma и привлечение к ответственности фигурантов дела.

Читайте такжеСын Байдена не имеет отношения к расследованию о деятельности Burisma в Украине – НАБУ

Справка УНИАН. В Украине расследуется дело об отмывании средств на сумму свыше 33 млн долларов при покупке группы компаний херсонской "нефтеперевалки", в которой были задействованы компании Wirelogic Technology AS, Digitex Organisation LLP, а также компания экс-министра экологии, бизнесмена Николая Злочевского Burisma Holdings Limited, членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын экс-вице-президента США.

14 мая тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Киев готов передать правоохранительным органам США материалы о расчетах Burisma. По его словам, в распоряжении следствия есть распечатка всех расчетов, по которым средства получили, в том числе граждане США с громкими фамилиями. При этом Луценко подчеркнул, что иностранцы, которые были привлечены к управлению компанией Burisma, не нарушали украинское законодательство.

Недавно в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после того, как в СМИ появились сообщения о том, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, в которой говорилось, что президент Дональд Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами. В СМИ предполагали, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля Трамп мог настаивать на расследовании в Украине действий Хантера Байдена.

21 сентября конгрессмены США обратились к администрации Трампа с требованием предоставить стенограмму его беседы с Зеленским.

24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму. Согласно документу, Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении Хантера Байдена. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в тот же день объявила, что Конгресс начинает официальное инициирования процедуры импичмента Трампа. 26 сентября на сайте Постоянного отдельного комитета Палаты представителей США по вопросам разведки обнародовали текст жалобы сотрудника разведки США относительно телефонного разговора Трампа и Зеленского.

27 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует период деятельности Burisma Holdings Limited в связи с возможными злоупотреблениями должностными лицами Министерства экологии до вхождения Хантера Байдена в наблюдательный совет компании.

Заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявлял, что по состоянию на сейчас ни бывшего вице-президента США Байдена, ни его сына Хантера не допрашивали по делу о возможных злоупотреблениях должностных лиц Министерства экологии.