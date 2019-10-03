Financial Times: Последние 30 лет учат Украину, как стать сильной и позаботиться о себе

Киев может существенно сократить зависимость от помощи друзей, если наконец начнет проводить быстрые реформы.

В прошлом месяце администрация Дональда Трампа наконец разблокировала примерно 250 миллионов долларов военной помощи для Украины после длительной задержки, которая, по словам критиков и вероятного информатора, была политически мотивированной.

Защитники президента США подчеркивают, что его действия, какими бы они не были, относительно Украины были нацелены на то, чтобы помочь «коррумпированной стране» очиститься. И действительно, до сих пор обороняясь от сил России на востоке, Украина снова стоит на распутье экономических и политических реформ.

Об этом на страницах Financial Times пишут профессор Университета Борнмута Кристофер Хартвелл и бывший заместитель министра финансов Украины, профессор Карлтонского университета в Канаде Олег Гаврилишин.

Они замечают, что с абсолютно новым президентом и парламентом у Киева появилась возможность избавиться от коррупционного имиджа и провести реальные эффективные реформы. Но хоть помощь США имела и военный характер, нестабильность донорского финансирования, к которому относится и поддержка МВФ, доказывает, насколько важно Украине стать на собственные ноги.

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К счастью, три десятилетия экономической трансформации во всей Центральной и Восточной Европе дают президенту Владимиру Зеленскому и его команде инструкцию, как Украина может стать сильнее и более стойкой. В ноябре 2019 года исполнится 30 лет со дня падения Берлинской стены, с которого начался новый эксперимент, не виданный до того во всей истории. Началась трансформация коммунизма в капитализм в странах бывшего советского блока.

Оглядываясь на три десятилетия, можно усвоить три ключевых урока о том, как провести успешное преобразование. Это те уроки, которые нужны Украине. К сожалению, значительная часть полемики первого десятилетия трансформации кристаллизовалась в ряде мифов, которые настаивают на необходимости более медленного подхода.

Первый из них распространен даже среди западных политиков левого толка. Он говорит, что неолиберальные «взрывные» реформы в бывших коммунистических странах вызвали огромную боль при слишком малой пользе. Но пока социалисты в регионе и других уголках мира настаивают на медленных и постепенных реформах, реальность трансформации говорит обратное.

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Широкий статистический анализ последних 30 лет подтверждает, что боль неизбежна в начале трансформации, ведь происходит процесс приспособления. Но важно то, что она была ограниченной и краткосрочной в странах, которые двигались быстро к рыночному режиму (в частности в Центральной Европе и странах Балтии). Страны же, которые проводили реформы постепенно и медленно, смешивая социализм и рынок, значительно дольше страдали от боли. Так произошло в бывших республиках СССР и на Балканах.

Различие между быстрыми и медленными реформаторами очевидна не только, если посмотреть на статистику широких оценок, таких как уровень ВВП на душу населения. Она заметна и в Индексе человеческого развития ООН, уровнях бедности и распределения доходов, а также уровнях потребления ключевых товаров. Иллюстрацией для этих разных путей может стать и тот факт, что Украина и Польша начинали трансформацию примерно на одинаковом уровне доходов на душу населения. Сегодня же польский показатель втрое выше, чем украинский.

Не менее важным для Украины остается и миф о том, что рыночные реформы создали жадный класс олигархов. Эту распространенную жалобу на быстрые реформы также делают со ссылкой на Россию. Но даже в этом вопросе реальность другая. Наибольший рост олигархической власти произошел не в странах Центральной Европы, которые провели быстрые изменения, а как раз в таких, как Украина, которые затягивали с проведением реформ годами и двигались очень медленно.

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В этом контексте особенно важно вспомнить о России. Она начала свои реформы в 1992-1993 годах во времена президентства Бориса Ельцина. Тогда главным реформатором был Егор Гайдар. Но процесс изменений был остановлен и демонтирован, когда «старая гвардия» пришла к власти. Чтобы проиллюстрировать разницу между Центральной Европой и РФ, были сделаны определенные расчеты. Если бы в Польше была такая же пропорция миллиардеров Forbes к ВВП, как и в России, тогда у Варшавы было бы 38 таких состоятельных граждан. На самом же деле польских миллиардеров лишь четверо.

Но лучшим аргументом для Украины против медленного подхода к реформам должен стать ее собственный опыт. В 1990-х годах она начинала, а потом останавливала ряд реформ. Она всегда отставала от стран, таких как соседняя Польша, в создании базы для рыночной экономики.

Незавершенные реформы, такие как установление права собственности, заблокированного «временным» мораторием на продажу аграрной земли, который продолжается с 2001 года, сдерживают развитие Украины. Каждый раз аргументы против этих реформ были одни и те же. В основном говорили, что «рынок еще не готов» или что «необходимые институты еще не существуют». Хотя более пристальный анализ указывает на то, что истинной причиной задержки реформ были корыстные интересы жадных лидеров и их покровителей среди олигархов.

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Принятие идеи о постепенности сделало Украину уязвимой к экономическому шантажу и военной агрессии. Устранение медленных темпов либерализации и ускорение движения к открытости может помочь изменить такое положение вещей. Установив защиту права собственности и сократив полномочия государства, Украина может достаточно быстро оказаться в положении, когда ей будет нужна помощь от друзей.