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НАПК нашло у Данилюка недостоверные данные в декларациях на более 1,6 миллиона гривень

12:27, 30 сентября 2019
Политика
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Данилюк ложно указал данные про жилье и земельный участок / Фото УНИАН

Бывший министр финансов и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк указал в декларациях недостоверные данные на почти 1,6 миллиона гривень.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

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Согласно данным проверки, Данилюк, подавая исправленные декларации за 2015 и 2016 годы, указал недостоверные сведения о жилье и земельном участке, принадлежащие ему и жене на праве общей собственности. Общая сумма таких сведений составляет более 1,6 миллиона гривень.

Кроме того, НАПК отмечает про недостоверную информацию в исправленной декларации нардепа Виктора Шевченко (за 2017 год), который «забыл» указать автомобиль, корпоративные права и доходы жены на общую сумму 480 тысяч гривень.

Вместе с тем судья Дружковского горсуда Донецкой области Геннадий Молибога в исправленной декларации за 2015 год не указал два земельных участка и автомобиль, а также ложно проинформировал о доходе жены. Об автомобиле судья не сообщил и в декларации за 2016 год.

Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации судьи за 2015 год (исправленной) составляет более 1,6 миллиона гривень, а за 2016 – более 560 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября в Офисе президента Украины заявили, что Данилюк написал на имя Зеленского заявление об отставке, глава государства рассмотрит ее после возвращения из США.

Позже Данилюк подтвердил информацию.

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Теги: #декларации#НАПК#отставка Данилюка