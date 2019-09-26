Луценко утверждает, что сын Байдена не нарушал украинское законодательство

В то же время, Луценко отметил, что в деле о возможном вмешательстве в выборы в США 2016 года были определенные признаки преступления.

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заверил, что сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер не нарушал украинских законов.

Об этом он сообщил в комментарии The Washington Post.

"С точки зрения украинского законодательства он ничего не нарушал. Хантер Байден не может нести ответственность за нарушение (законов – ред.) руководством Burisma, которые произошли за два года до его прибытия", - рассказал Луценко.

По его словам, за время пребывания на должности генпрокурора из США не приезжали следователи для расследования этого дела.

В то же время, Луценко отметил, что в деле о возможном вмешательстве в выборы в США 2016 года были определенные признаки преступления.

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"Если говорить об украинском заговоре, я думаю, что были признаки такого типа вмешательства", - пояснил экс-генпрокурор.

Он также рассказал и о своей встрече с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани зимой в 2019 году.

"Я взял отпуск. Я взял своего младшего сына, показал ему Нью-Йорк, и я встретился с господином Джулиани. Я имел с ним долгий разговор. Но это был лишь обмен информацией", - подчеркнул Луценко.

Напомним, вокруг президента США Дональда Трампа развязался скандал, связанный с Украиной. Издание The Washington Post сообщило о жалобе американского разведчика против Трампа из-за разговора американского лидера с другим иностранным лидером и данное Трампом "тревожное обещание". Одним из политиков, с которым мог говорить глава Соединенных Штатов, называли президента Украины Владимира Зеленского. Впоследствии издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Трамп во время разговора именно с президентом Украины Владимиром Зеленским давил на него и требовал начать расследования против компании Burisma, которой руководил сын Джо Байдена - его конкурента на президентских выборах 2020 года. Также Трамп якобы приказал заморозить 400 миллионов долларов военной помощи для Украины за неделю до телефонного звонка.

В Конгрессе США обвинили Трампа в давлении на Украину и призвали опубликовать стенограмму разговора президентов США и Украины. Обе стороны на это согласились. 24 сентября председатель Палаты представителей США Нэнси Пелоси инициировала старт процедуры импичмента Трампа. Сам он назвал сложившуюся ситуацию "президентским харассментом".

25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского.