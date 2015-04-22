В АП предложили шахтерам присоединиться к разработке концепции реформирования угольной отрасли

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук.

"Во время дискуссии мы обсуждали вопрос во поводу того, что в коалиционном соглашении указан подход по поддержке и реформированию угольной промышленности. Шахтеры требуют, чтобы эти подходы были реализованы и Кабинетом министров, и Верховной Радой. На этой встрече присутствовал первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности, который донес до шахтеров, что разработана концепция реформирования угольной промышленности, и предложил представителям профсоюзов присоединиться к разработке этой концепции для того, чтобы выйти на реализацию конкретной программы", - сказал Ковальчук.

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Вместе с тем, первый замглавы АП выразил уверенность, что в течение определенного времени профильное министерство отработает соответствующую программу, и она будет утверждена Кабинетом министров, и потом будет успешно реализовываться.

По его словам, соответствующее решение должна принять Верховная Рада, потому что основная концепция, которая рассматривается сегодня относительно реформирования угольной промышленности, фокусируется на обеспечении средств, которые выделены не столько на погашение задолженностей по заработной плате, а именно на обеспечение стабильной работы перспективных шахт. "Понятно, что все равно будет рассматриваться вопрос и о консервации или закрытии убыточных шахт, но... с пониманием того, что необходимо обеспечить соответствующие социальные гарантии", - сказал Ковальчук, добавив, что АП ожидает эффективных действий со стороны правительства для решения этой проблемы.

Как сообщал УНИАН, сегодня шахтеры проводят в Киеве акцию протеста.