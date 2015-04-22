Кабмин создал комиссию с участием СБУ для оценки деятельности Кихтенко

Об этом сообщил советник премьер-министра Даниил Лубкивский. "Решением правительства только что создана межведомственная комиссия для оценки деятельности руководителя Донецкой ОГА. Эта комиссия будет включать, в том числе представителей СБУ. Срок деятельности комиссии - 14 дней. После этого будет заслушан доклад председателя комиссии об оценке деятельности руководителя Донецкой ОГА, а также оценке деятельности администрации в целом", - сказал Даниил Лубкивский.

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Как сообщал УНИАН, 21 апреля премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что требует присутствия Александра Кихтенко на заседании правительства 22 апреля. Соответствующее требование премьер озвучил во время заседания Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям в рамках селекторного совещания с руководством регионов, на котором Александр Кихтенко по неизвестным причинам отсутствовал.

Сам Александр Кихтенко назвал некорректными обвинения в коллаборационизме в свой адрес и опроверг возможность своей отставки.