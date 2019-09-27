Дело о хищении денег "Ощадбанка": НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу

Следствие считает, что именно бывший депутат был организатором коррупционной схемы

В пятницу 27 сентября, НАБУ и САП сообщили бывшему народному депутату о подозрении в завладении 20 миллионами долларов государственного «Ощадбанка».

Об этом говорится в сообщении НАБУ на официальном сайте.

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Отмечается, что следствие считает бывшего народного депутата, который одновременно был бенефициарным владельцем компаний группы «Креатив», организатором коррупционной схемы по завладению денежными средствами банка. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.5 ст.191 ч.3 ст.27 ч.3 ст.209, ч.3 ст. 27 ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины.

«По данным следствия, в период 2013-2015 годов должностные лица частных предприятий, входивших в группу «Креатив», в сговоре со служебными лицами АО «Ощадбанк», подделав документы, незаконно получили в госбанке кредит на сумму 20 миллионов долларов (160 миллионов гривень в эквиваленте на момент совершения преступления), якобы на покупку семян подсолнечника», – отметили в НАБУ.

После получения средств тогдашние владельцы группы «Креатив», вывели их за границу на счета подконтрольных им компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав юридических лиц, обладавших ценной недвижимостью.

В НАБУ отметили, что ведут расследование с мая 2016 года.

Как ранее сообщал УНИАН, летом это дело у НАБУ забрала Генпрокуратура, передав его полиции.