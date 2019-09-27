Объективно назрело: вице-премьер прокомментировал двойное гражданство в Украине

Вопрос двойного гражданства не касается гражданства России.

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил о готовности узаконить процедуру двойного гражданства.

Об этом он рассказал в интервью Европейской правде.

Читайте такжеКулеба: СНГ - клуб неудачников, это закрытая история (видео)

«Я не могу говорить от всего правительства, но моя личная позиция заключается в том, что двойное гражданство объективно назрело и отвечает интересам Украины», – сказал вице-премьер.

Кулеба подчеркнул, что озвученный вопрос не касается российского гражданства.

В этом же интервью Кулеба рассказал о "красных линиях" в отношениях с Венгрией и отметил, что у президента Зеленского есть готовность к диалогу с Будапештом.

"Красные линии" есть всегда, но я бы здесь смотрел шире, чем Закон об образовании. Ключевая "красная линия" заключается в том, что украинцы венгерского происхождения являются гражданами Украины", - отметил заместитель премьер-министра.

По его словам, Венгрия имеет полное право поддерживать своих этнических соотечественников, но Украина всегда будет воспринимать их как своих граждан, "со всеми правами и обязанностями".