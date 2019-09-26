Белый дом пытался засекретить стенограмму разговора Трампа и Зеленского – текст доноса

Юристы посоветовали чиновникам Белого дома удалить электронную и письменную стенограммы из компьютерной системы.

Белый дом хотел «заблокировать» все записи телефонных разговоров президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

Более десяти «высокопоставленных чиновников» Белого дома слышали разговор двух президентов, а потом обсуждали сложившуюся ситуацию с юристами, пишет неизвестный информатор на 9 страницах жалобы.

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Вскоре чиновники пытались скрыть записи разговора включительно с официальной транскрипцией.

«Эти действия только подтвердили, что чиновники Белого дома поняли всю серьезность того, что произошло во время разговора», – пишет информатор.

Юристы Белого дома поручили чиновникам удалить электронную стенограмму звонка за 25 июля с компьютерной системы и поместить ее в отдельную базу, которую используют для хранения «особо секретной информации».

«Один из чиновников Белого дома назвал это действие злоупотреблением этой электронной системой, потому что в этом звонке не было ничего деликатного с точки зрения национальной безопасности», – подчеркивает разоблачитель, добавив, что злоупотребление секретной базой были частью «схемы».

Накануне Белый дом опубликовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Из текста разговора следует, что Дональд Трамп неоднократно настаивал на том, чтобы украинский президент Владимир Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.