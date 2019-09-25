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Расшифровка разговора Трампа с Зеленским может быть неточной – Белый дом

20:37, 25 сентября 2019
Политика
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Дональд Трамп / REUTERS

Составители расшифровки телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским предупредили, что она может содержать неточности.

Читайте такжеТрамп - Зеленскому: "Байден начал хвастаться, что прекратил преследование, так что если вы можете заняться этим..." (стенограмма)Соответствующее предупреждение содержится в нижней части документа, обнародованного Белым домом.

В частности, отмечается, что расшифровка не является стенограммой в классическом понимании. Документ назвали меморандумом, отметив, что составлен он был на основе записей сотрудников администрации Белого дома, которые присутствовали при телефонном разговоре.

Также в Белом доме пояснили, что точность изложения может быть искажена из-за различия в интерпретации, помех и акцента.

Как ранее сообщал УНИАН, Белый дом опубликовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом.

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Теги: #Трамп#Владимир Зеленский