Еврокомиссия отреагировала на стенограмму разговора Трампа и Зеленского

В Евросоюзе заявили, что за последние пять лет мобилизовали для Украины более 15 млрд евро помощи.

В Европейской комиссии отреагировали на заявление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о недостаточной поддержке Евросоюзом Украины.

Как заявил на брифинге в Брюсселе представитель Европейской комиссии Карлос Мартин Руиз де Гордехуелa, поддержка Европейским Союзом Украины является беспрецедентной. (Видеозапись брифинга размещена на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии).

"Мы не имеем конкретных комментариев относительно телефонных разговоров и различных деклараций, но на самом деле для нас важно сказать, что поддержка Европейским Союзом Украины является беспрецедентной, и в последние пять лет мы предоставили Украине наибольшую в истории Европейского Союза поддержку", - сказал представитель Еврокомиссии.

По его словам, Евросоюз как непреклонный сторонник Украины и ее демократического пути, который признает беспрецедентные вызовы, с которыми сталкивается Украина, и признает ее усилия в проведении реформ, со времени Революции достоинства в 2014 году, вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более 15 млрд евро в виде грантов и займов с целью поддержки процесса реформ.

Читайте такжеБайден отреагировал на разговор Зеленского и Трампа

Руиз де Гордехуелa отметил, что, в свою очередь, Украина должна выполнить свои обещания по воплощению большего количества реформ.

"Что касается военной поддержки Украины и вопросов безопасности: мы полностью и решительно поддерживаем территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Мы делаем это с помощью сочетания давления посредством ограничительных мер, дипломатических усилий и продолжения диалога", - заявил Руиз де Гордехуелa.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. Согласно стенограмме, опубликованной на сайте Белого дома, разговор была рассекречена после распоряжения Трампа от 24 сентября. Разговор состоялся 24 июля и продолжалась 30 минут - с 9.03 до 9.33 за Вашингтоном (с 16.03 до 16.33 по Киеву).

Президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским вспомнил о позиции Европы относительно усиления давления на Россию. Трамп, в частности, заявил, что США поддерживают Украину, чем Евросоюз.

В ответ Зеленский согласился со словами Трампа и отметил, что лидеры Франции и Германии не ответили на его заявление об усилении санкционного давления на Россию.