Рищуку объявили подозрение в избиении депутата райсовета и журналистов

По данным прокуратуры, во время инцидента Евгений Рищук угрожал физической расправой и нецензурно ругался.

Прокуратура Херсонской области сообщила о подозрении депутату областного совета Евгению Рищуку.

Как сообщает прокуратура Херсонской области, установлено, что 22 сентября Рищук, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил в общественном месте депутата Олешковское райсовета Романа Чухалова, а также нанес удары нескольким журналистам, которые пытались зафиксировать факты неправомерного поведения, и отобрал у них телефоны.

Читайте такжеДепутат райсовета рассказал о нападении пьяного Рищука, которого связывают с убийством ГандзюкТакже, по данным прокуратуры, Рищук угрожал физической расправой и нецензурно ругался.

Депутату облсовета объявлено подозрение в уголовном преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 296 УК Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью).

Как сообщил корреспонденту УНИАН адвокат Рищука Игорь Мокин, он считает переквалификацию подозрения (изначально уголовное дело было открыто по ч. 1 ст. 125 (умышленное причинение легких телесных повреждений) признаком того, что преследование его клиента политически мотивированное.

«Я не вижу в деле такой квалификации и считаю, что она политически мотивирована. Такая квалификация выбрана исключительно с целью ухудшить подозрение и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения», – сказал Мокин.

На вопрос о дальнейших действиях адвокатов он ответил, что решение по этому поводу будет принято после подачи прокуратурой ходатайство в суд об избрании Рищуку меры пресечения.

«На данный момент еще нет такого ходатайства», – сказал Мокин.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября в полицию поступило заявление от депутата Олешковской райсовета Романа Чухалова о том, что нетрезвый Рищук избил его в селе Правые Саги на празднике «День села». Сам Рищук отрицает эти обвинения, заявляя, что пьяный Чухалов якобы сам набросился на него.

Напомним, Евгений Рищук – депутат Херсонского облсовета (фракция БПП «Солидарность»). Рищук является одним из фигурантов дела об убийстве и.о. управляющей делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк. Ее родственники и друзья считают Рищука причастным к преступлению, но официально он не является подозреваемым.