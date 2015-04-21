Медведев сравнил аннексию Крыма Россией с падением Берлинской стены
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что с "воссоединения Крыма с Россией начнется новая эпоха", сравнив аннексию полуострова с падением Берлинской стены.
Об этом он сказал, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства РФ в Госдуме, сообщает ТАСС.
"В истории каждого государства есть моменты, с которых начинается отсчет другой эпохи; 2014 год стал для современной России именно таким", - заявил он. "Убежден, прошлый год для всех нас, для всей страны без преувеличения стал Годом Крыма, который снова стал частью России", - подчеркнул премьер.
Он считает, что аннексия украинского полуострова – это "правовое оформление того, что и так знали и чувствовали стороны Керченского пролива".
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"Крымский полуостров, несмотря на его формальные постсоветские границы, всегда оставался нашей землей; это была и наша общая боль, и наша общая гордость, и наши общие трудности, и наши общие победы", - заявил глава правительства РФ.
"Для многих возвращение Крыма стало восстановлением исторической справедливости, которое по силе и значению сравнимо с падением Берлинской стены и объединением Германии или возвращением Китаю Гонконга и Макао", - отметил он.
Справка УНИАН. С 27 февраля 2014 года вооруженные люди без различительных знаков блокировали и захватывали военные, пограничные и государственные объекты в Крыму.
16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к РФ.
18 марта в Кремле Путин и представители нелегитимной власти Крыма подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов.
Практически все страны мира не признали территориального разделения Украины, осудив действия Кремля.