Медведев сравнил аннексию Крыма Россией с падением Берлинской стены

Об этом он сказал, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства РФ в Госдуме, сообщает ТАСС.

"В истории каждого государства есть моменты, с которых начинается отсчет другой эпохи; 2014 год стал для современной России именно таким", - заявил он. "Убежден, прошлый год для всех нас, для всей страны без преувеличения стал Годом Крыма, который снова стал частью России", - подчеркнул премьер.

Он считает, что аннексия украинского полуострова – это "правовое оформление того, что и так знали и чувствовали стороны Керченского пролива".

Читайте такжеОккупанты признали: Крым будет зависеть от украинской электроэнергии еще минимум 4 года

"Крымский полуостров, несмотря на его формальные постсоветские границы, всегда оставался нашей землей; это была и наша общая боль, и наша общая гордость, и наши общие трудности, и наши общие победы", - заявил глава правительства РФ.

"Для многих возвращение Крыма стало восстановлением исторической справедливости, которое по силе и значению сравнимо с падением Берлинской стены и объединением Германии или возвращением Китаю Гонконга и Макао", - отметил он.

Справка УНИАН. С 27 февраля 2014 года вооруженные люди без различительных знаков блокировали и захватывали военные, пограничные и государственные объекты в Крыму.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к РФ.

18 марта в Кремле Путин и представители нелегитимной власти Крыма подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов.

Практически все страны мира не признали территориального разделения Украины, осудив действия Кремля.