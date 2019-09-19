Аваков готов взять на поруки "подрывника" моста Метро (видео)

Министр сообщил, что мужчина находился под действием наркотиков.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что готов взять на поруки бывшего военного, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Об этом Аваков написал у себя в Facebook. Он также сообщил, что мужчина находился под действием наркотиков.

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"Хочу, что б появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и "жить нормальной жизнью", как он говорит. Обращусь в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белькова. О взятии на поруки сержанта. Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново", - написал министр.

Он отметил, что ходатайство будет подано от его имени и от имени бойцов КОРДа, проводивших задержание.

Аваков также опубликовал видео, где задержанный рассказывает свою историю. По его словам, "спектакль" на мосту Метро он устроил, чтоб от него "отстали и дали жить нормальной жизнью". Употребления наркотиков он объяснил тем, что не спал 6 дней.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября в Киеве на мосту Метро через Днепр неизвестный угрожал оружием и высказывал намерение взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто.

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Силовики проводили спецоперацию с привлечением БТР, полицейских катеров и дронов. Однако после задержания мужчины при нем не нашли взрывчатки. Перед задержанием мужчина выбросил карабин, из которого выстрелом повредил полицейский дрон. При задержании мужчина сопротивления не оказывал, поэтому правоохранители огонь не открывали.

Задержанный оказался бывшим военнослужащим. Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что три месяца назад у задержанного изъяли 2 килограмма взрывчатки и боеприпасы.