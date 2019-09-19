Министерство ветеранов будет защищать интересы "минера" столичного моста Метро

В ведомстве также выразили благодарность силовикам, правоохранителям и всем причастным к безопасному и бескровного разрешения ситуации.

Министерство по делам ветеранов будет защищать интересы Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Министерство отмечает, что оно будет защищать интересы Алексея Белько как и любого участника русско-украинской войны, в частности его право на уважение, справедливое рассмотрение этого дела и помощь при необходимости. Мы не позволим использовать этот инцидент для очернения бойцов и ветеранов, или для раскола между ними и остальным обществом», — говорится в сообщении.

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Там добавили, что готовы предоставить любую помощь в коммуникации между Алексеем Белько и теми, кого это может касаться на официальном или неофициальном уровне (при необходимости), как административными, так и общественными каналами.

В ведомстве также выразили благодарность силовикам, правоохранителям и всем причастным к безопасному и бескровному решению ситуации.

Напомним, днем 18 сентября на мосту Метро в Киеве мужчина на кабриолете заблокировал движение и начал угрожать взорвать авто. Также он совершил несколько предупредительных выстрелов.

Как отмечают в полиции, мужчина не выдвигал никаких требований, правоохранители пытались связаться с ним, для чего отправили ему телефон или рацию. Однако «связных мыслей» он не мог выразить, только требовал поговорить со своей девушкой.

За несколько часов его удалось задержать. Против мужчины возбудили дело по факту «приготовления и совершения террористического акта», ему может грозить пожизненное заключение.

Правоохранители официально не называют имени задержанного, но ряд СМИ узнали, что это был 42-летний крымчанин Алексей Белько.