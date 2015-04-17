Боевики стали чаще обстреливать населенные пункты - штаб АТО

С 18 часов до полуночи 16 апреля российско-террористические войска 15 раз нарушили режим соблюдения прекращения огня. Дважды боевики открывали огонь в направлении населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Кроме того, вдоль линии разграничения незаконные вооруженные формирования 4 раза применяли минометы калибра 120 миллиметров, что является грубым нарушением Минских договоренностей.

"В районе населенного пункта Пески враг дважды открывал по опорном пункта сил АТО огонь из минометов калибром 120 миллиметров. Около 23:00 в районе Мариуполя преступники обстреляли из миномета калибром 120 миллиметров наш опорный пункт возле Талаковки. Также бандформирования провели обстрелы наших позиций из автоматических гранатометов и пулеметов в районе населенных пунктов Авдеевка, Попасная и Опытное", - говорится в сообщении.

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На Луганщине враг обстрелял из минометов позиции сил АТО близ села Сизое Станично-Луганского района.

"Участились обстрелы населенных пунктов. С 21:00 до 21:50 бандформирования дважды обстреляли Пески из пулеметов и 120-миллиметровых минометов. Напомним, что днем 16 апреля преступники обстреляли из 120-ти миллиметровых минометов город Авдеевку", - заявляют в штабе.

В указанный период украинские войска на Луганщине и недалеко от Мариуполя 5 раз фиксировали пролеты разведывательных беспилотных летательных аппаратов. В районе населенного пункта Бутковка Старобельского района один из беспилотников был уничтожен.