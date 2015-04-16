Эксперт рассказал, почему Украина должна действовать активно на конференции ДНЯО

Такое мнение выразил эксперт фонда "Майдан иностранных дел" Олег Белоколос. Он подчеркнул, что в ходе конференции Россия, уже в обычной манере, будет лицемерно разглагольствовать об исключительной значимости ДНЯО, нераспространении, разоружении, международной безопасности и тому подобное. "Нам же надо решительно дезавуировать позицию России и четко заявить о том, что Москва дискредитирует сам ДНЯО, ведь Кремль фактически уничтожает сложный компромисс между ядерными и неядерными государствами", - отметил эксперт.

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По его мнению, Россия своими действиями разрушила такую необходимую в этой чувствительной сфере атмосферу доверия и тем самым поставила под вопрос реалистичность дальнейшего процесса ядерного разоружения и нераспространения.

"Хотелось бы надеяться, что в контексте аннексии Крыма и агрессии России против Украины, в рамках данного форума должное внимание будет уделено вопросу обеспечения гарантий безопасности неядерным государствам-участникам ДНЯО", - подчеркнул эксперт.

"Нам необходимо самим проявлять инициативу. В частности, было бы целесообразным проработать с государствами-участниками вопрос возвращения к идее Конференции неядерных государств 1968 года, как механизма координации и отстаивания позиций неядерных государств в рамках ДНЯО, а также сделать ее постоянно действующей. Именно в рамках такой Конференции можно было бы перейти к практическим переговорам по поводу заключения универсального договора/конвенции о юридически обязывающих гарантиях неядерным государствам", - отметил Олег Белоколос.

К сожалению, по состоянию на 15 апреля в перечне рабочих документов Конференции, отсутствуют предложения от имени Украины, как в указанный, так и в других сферах. "Неужели эта проблематика не вызывает заинтересованности со стороны официального Киева? Очевидно, нашим экспертам было бы целесообразно детально изучить данное предложение стран-участников Движения неприсоединения с точки зрения национальных интересов", - сказал эксперт.

По мнению эксперта "Майдана иностранных дел", официальной делегации Украины для участия в Конференции ДНЯО следует подчеркнуть циничное невыполнение Россией обязательств по Меморандуму о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (известный, как Будапештский меморандум) от 5 декабря 1994 года и требовать соответствующего осуждения его действий.

"В ходе двусторонних консультаций Украина должна требовать гарантий, которые должны быть предоставлены в форме однозначных и четких юридических обязательств с обязательным включением предоставления, в случае обращения с украинской стороны, помощи, адекватной угрозе нашему суверенитету и территориальной целостности", - сказал Олег Белоколос.

"Пришло время действовать активно и переосмыслить внешнеполитическую деятельность Украины в контексте изменения "модели реагирования" на "проактивную модель"", - подытожил эксперт "Майдана иностранных дел".

Напомним, Украина присоединилась к ДНЯО в качестве государства с безъядерным статусом 5 декабря 1994 года.