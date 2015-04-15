Отчет Еврокомиссии по визовой либерализации обнародуют в начале мая - Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время парламентских слушаний на тему: "Перспективы введения Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины".

"Европейская комиссия завершила свою оценку выполнения нашим государством критериев второй фазы (Плана действий по либерализации визового режима). Мы увидим отчет в начале мая. Логика всех миссий касается таких сфер: это безопасность документов, удостоверяющих личность, охрана границ, миграция и убежище, правоохранительное сотрудничество, соблюдение прав человека, противодействие дискриминации и, конечно, свобода передвижения", - сказал Климкин.

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Также министр выразил уверенность, что Украина завершит путь реформ, необходимых для введения безвизового режима с ЕС.

Как сообщал УНИАН, диалог между ЕС и Украиной относительно визовой либерализации был начат 29 октября 2008 года, а План действий по визовой либерализации был представлен Украине 22 ноября 2010 года.

В 2013 году Украина завершила так называемую первую фазу имплементации Плана действий по либерализации визового режима и с сентября 2014 года имплементирует вторую фазу - выполняет те законодательные акты и решения, которые были приняты.

Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина ожидает решения о безвизовом режиме с Европейским Союзом на саммите "Восточного партнерства" в мае в Риге.

24 марта глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский заявил, что на саммите "Восточного партнерства" в Риге 21-22 мая не будет принято решение о предоставлении Украине безвизового режима с Европейским Союзом.