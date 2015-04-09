Выступление президента Польши в Верховной Раде Украины (полное видео)

Как передает корреспондент УНИАН, во время выступления Коморовский говорил, что Польша продолжит поддержку Украины и будет привлекать к этому другие государства.

“Польша подает руку Украине. Польша делает и сделает все, чтобы руку Украине подали и другие государства и народы свободного Западного мира”, - подчеркнул он.

Также президент Польши напомнил о совместной с Украиной истории и отметил важность взаимного прощения и примирения украинцев и поляков.

По словам Коморовского, когда поляки и украинцы вставали друг против друга, это всегда использовал кто-то другой, кто хотел лишить эти народы независимости и свободы.

Читайте такжеПольша поддерживает безвизовый режим с ЕС для Украины - КоморовскийОн выразил надежду, что между Польшей и Украиной не будет возникать споров и народы двух стран смогут “отбыть тяжелую дискуссию об истории своих конфликтов и их трагических последствиях".

“Правильной дорогой является взаимное прощение и примирение”, - сказал Коморовский.

По мнению президента Польши, стабильной и безопасной Европы не будет, если ее частью не станет Украина.

“Польша обращает внимание на этот украинский выбор (европейскую интеграцию) с удовольствием. Ждем это с большим удовольствием. Именно такого решения. Чтобы мы помнили, что создатель Польского независимого государства после Первой мировой войны маршал Юзеф Пилсудский говорил с большим убеждением, что не будет свободной Польши без свободной Украины. Сегодня мы вместе должны сказать больше: не будет стабильной, безопасной Европы, если ее частью не станет Украина”, - сказал он.

Полная запись выступления Коморовского