Коморовский: Украина начала воплощать, а не только декларировать реформы

"Хотел бы еще раз подтвердить, что мы с огромным уважением и с огромной симпатией смотрим на достижения Украины, в том числе в части принятия трудных решений, связанных с реформами. В полной мере ценим то, что Украина, в том числе благодаря Вам, вошла в фазу воплощения, а не только декларирования реформ", - заявил на встрече с премьер-министром Украины Арсением Яценюком президент Польши Бронислав Коморовский.

"Выражая признательность за возможность выступить в украинском парламенте - обратиться с выступлением, направленным ко всему украинскому народу, хотел бы также сказать, что в нем прозвучало полное понимание тяжелой ситуации в Украине, а также полная поддержка процесса тяжелых реформ в Украине, поскольку это соответствует польскому опыту. Нам это удалось пройти, когда нам было очень трудно, и удается это нам потому, что у нас было немного умных людей", - отметил он.

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"Хотел бы также сказать, господин премьер-министр, что наше отношение к Украине, поддержка ее независимости и территориальной целостности, поддержка внутренних реформ и прозападного пути - это не есть временная конъюнктурная политическая мода. Для нас успех Украины, ее внутренних реформ, укрепления независимости, достижения успехов на пути в Европу - это задача стратегической важности. Сегодня мы наполняем амбициозным содержанием стратегическое партнерство между нашими странами. Но я уверен, что будущее означает еще более активное сотрудничество между нашими странами. Сотрудничество не только в рамках институций западного мира, особенно институций Европейского Союза, но и сотрудничество в рамках особого двустороннего политического союза между нашими государствами", - подчеркнул президент Польши.

"Польша и поляки, имея полное удовлетворение от достигнутых нами результатов, тем не менее хорошо помнят времена, когда было очень сложно. Когда нас угнетал всесторонний кризис - экономический, политический, нравственный - как посткоммунистическую страну. Поэтому может порой действительно стоит пригласить какого-то поляка, как символ того, что можно достичь цели, если трудно работать", - отметил он.