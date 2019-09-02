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Зеленский предлагает Раде разрешить народу вносить законопроекты

10:59, 02 сентября 2019
Политика
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Президент предлагает пересмотреть статью 93 Конституции Украины / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает дополнить перечень субъектов права законодательной инициативы, определенного на сегодня статьей 93 Конституции.

Соответствующий законопроект президента размещен на сайте парламента.

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Зеленский объясняет, что действующий перечень является суженным и лишает возможности народа Украины быть единственным источником власти.

"Также определяется, что все субъекты законодательной инициативы, которых предлагается закрепить в Конституции Украины, реализуют ее в случаях и порядке, определенных Конституцией и законами Украины", – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Кроме того, предлагается дополнить Конституцию Украины основополагающей нормой о законодательной процедуре, согласно которой закон принимается в соответствии с требованиями законодательной процедуры, определенной Конституцией Украины и законами Украины.

Как сообщал УНИАН, во время встречи с вице-президентом США  Владимир Зеленский пообещал запустить все главные реформы в течение первого года своего президентства.

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Теги: #Верховная Рада#законопроект#Владимир Зеленский