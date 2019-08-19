Россия может стремительно прекратить существование как единое государство – журналист

При этом от такой судьбы сегодня не застрахована и Украина, признает Дмитрий Гордон.

В Российской Федерации могут очень быстро произойти события, которые приведут к ее распаду, считает украинский журналист Дмитрий Гордон.

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"Может ли произойти в России что-то, что приведёт к её распаду? Может. Я спрашивал у Венедиктова (Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов, - ред.), может ли Россия распасться. Он ответил: "Может. И Украина – может", - отметил Гордон во время чата в «Главреде».

Журналист допускает, что Украина может развалиться даже даже быстрее России, потому что она слаба.

"Россия всё-таки сильнее: у неё мощная армия, много денег, на неё просто с неба сыпятся нефтедоллары. Плюс – там давняя традиция государственности", – указал он.

Гордон полагает, что президент РФ Владимир Путин хочет подточить Украину изнутри, в том числе с помощью своей "пятой колонны", для того, чтобы показать миру её несостоятельность как государства.

В то же время журналист напомнил о стремительных событиях 1991 года, которые привели к распаду СССР.

"Всё в мире происходит стремительно. Кто в начале 1991 года мог сказать, что в декабре красный флаг Союза Советских Социалистических Республик над Кремлём поползёт вниз, и этот огромный монстр прекратит существование? Никто не мог сказать. А сегодня всё в мире происходит гораздо быстрее. Потоки информации достигают людей быстрее. Потому возможно вообще всё. Поэтому я верю, что завтра может не стать Российской Федерации как единого государства, как и верю в то, что мы сами завтра можем оказаться в государстве под названием Киев. Всё может быть", - заключил журналист.

Ранее американский офицер спрогнозировал распад России в случае гонки вооружений. По его словам, РФ не способна конкурировать в гонке вооружений с США и тем более с НАТО.