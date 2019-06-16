Судьба СССР: американский офицер спрогнозировал распад России в случае гонки вооружений

По словам офицера, на Западе пока не видят реальных успехов в модернизации армии, о которых заявляет Россия.

Российская Федерация не способна конкурировать в гонке вооружений с США и тем более с Северо-Атлантическим Альянсом (НАТО).

Такое мнение выразил капитан первого ранга военно-морских сил США в отставке Гари Табах, передает «Обозреватель». Он не исключил, что если Россия будет настаивать на этих гонках, то она может закончить как СССР.

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"Когда Советский Союз пытался гнаться за нами в гонке вооружений, он просто разорился. Они не смогли конкурировать с нами. Сегодня Россия тем более не может конкурировать вооружениями с США или с НАТО, которое уже в 5 раз больше, чем при СССР. Если сравнивать бюджеты – они абсолютно не сравнимы", – подчеркнул он.

По словам Табаха, на Западе пока не видят реальных успехов в модернизации армии, о которых заявляет Россия.

"Деньги Россия выделяет (на гонку вооружений. – Ред.). Летают или нет ракеты, на которые выделяются деньги... Из мультфильмов кажется, что да. Но в реальности мы не видим этого... Пока что мы видим, что они очень хорошо сбивают свои же старые самолеты своими же старыми ракетами", – отметил американский офицер.

Что касается российских ядерных боеголовок, то их он считает оружием устрашения.

"Вас (Украину. – Ред.) Путин не может запугать ядерными боеголовками. Он пугает в основном США. Тех, кто через океан. Поскольку если здесь ядерная боеголовка, не дай Бог, взорвется, это может иметь больший эффект на Россию, чем на Украину. Это не оружие ближнего боя. Это вообще не оружие для войны. Это оружие для уничтожения мира", – пояснил Табах.

При этом он выразил надежду на то, что "Россия развалится до того, как Украина развалится". На уточняющий вопрос ведущего, что он имеет в виду, капитан ответил: "Нет, Украина не должна развалиться. Но это мечта Владимира Владимировича Путина. Чтобы развалилась Америка, Украина, Запад... Вот я надеюсь, что Россия развалится раньше", – уточнил он.