Адвокаты Грымчака и его помощника сегодня подадут апелляцию на их арест

Заместителя главы МинВОТ и его помощника сейчас содержат в Черниговском СИЗО.

Защита заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко, которых подозревают в совершении правонарушения по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины, сегодня подаст апелляцию на их арест.

Об этом сообщила адвокат объединения "Матяш, Коростелев и партнеры" Татьяна Матяш, которая защищает интересы обоих подозреваемых.

По ее словам, сегодня защита планирует обжаловать оба постановления Деснянского районного суда Чернигова о взятии под стражу Грымчака и Овдиенко.

Читайте такжеГрымчака не будут выпускать из СИЗО, несмотря на ошибки в постановлении суда – адвокат

Как сообщал УНИАН, 14 августа правоохранители задержали заместителя главы МинВОТ Грымчака и его помощника Овдиенко во время получения 480 тыс. долларов взятки.

По данным следствия, в целом задержанные требовали от предпринимателя 1,1 млн долларов за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

15 августа Грымчаку и Овдиенко было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса. В НАБУ подчеркнули, что эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

16 августа Деснянский районный суд Чернигова назначил Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн.

17 августа этот же суд избрал Овдиенко меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 октября с возможностью внесения залога в размере 4 млн грн.

Грымчака и Овдиенко в настоящее время содержат в Черниговском СИЗО.