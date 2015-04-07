ЕС хочет повременить с поставкой летального оружия Украине – посол Польши

Впрочем, их позиция может измениться в случае эскалации конфликта на Донбассе, заявил чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Генрик Литвин. Об этом сообщает «Апостроф».

«Заявления польских лидеров и политиков в этом отношении были однозначными. Мы считаем, что эту возможность ограничивать нельзя: Украина может свободно договариваться о поставках оружия с любым государством. Тем не менее, мы также солидарны с позицией Евросоюза, представители которого считают, что с решением о предоставлении Украине летальных видов оружия нужно повременить. Нет никаких сомнений в том, что изменение условий на востоке Украины может повлечь за собой изменение нашей позиции по ряду вопросов, касающихся страны. Это позволит нам убеждать наших коллег и партнеров в этом вопросе»,- заявил он.

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При этом Генрик Литвин отметил, что создание украинско-польско-литовской бригады станет важным шагом на пути адаптации украинских военных к стандартам НАТО: «Мы считаем, что это, прежде всего, путь к внедрению в Украине натовских стандартов в структуре построения вооруженных сил. Бригада должна стать структурой для военной подготовки украинских воинов в натовских условиях. Кроме того, это станет символическим актом сотрудничества между соседними странами, которые совместно создают орган, который может быть использован в различных миротворческих акциях».