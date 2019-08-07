ГБР вызывает Порошенко на допрос по делу о купле-продаже "Прямого"

По словам представителя ГБР, сообщение о подозрении в данном уголовном производстве пока никому не вручали.

Государственное бюро расследований вызывает экс-президента Украины Петра Порошенко 12 августа на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при купле-продаже телеканала «Прямой».

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил исполняющий обязанности представителя ГБР Максим Белоусенко.

«Действительно, он вызван 12 августа на 9.30 на допрос в статусе свидетеля по уголовному производству о возможном уклонении от уплаты налогов и последующей легализации отмывания доходов при сделке по купле-продаже одного из телеканалов», - заявил он.

В ГБР уточнили, что речь идет о купле-продаже ООО «Телеканал «Прямой».

По словам Белоусенко, сообщение о подозрении в данном уголовном производстве в настоящее время никому не вручалось.

Как известно, 1 июля Государственное бюро расследований проводило обыски в помещении телеканала «Прямой» в рамках расследования возможных злоупотреблений пятого президента Украины Порошенко при купле-продаже телеканала.