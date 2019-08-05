НАБУ открыло дело касаемо возможной попытки подкупа Богдана в интересах Кличко
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло дело относительно возможной попытки подкупа руководителя Офиса президента Андрея Богдана за сохранение на посту главы КГГА Виталия Кличко.
Об этом сообщает пресс-служба Бюро.
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«В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в заявлении мэра Виталия Кличко о возможном совершении уголовного коррупционного правонарушения, подследственного НАБУ. Предварительная правовая квалификация ч.1 ст.369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу»)», - говорится в сообщении.
В НАБУ отметили, что с целью установления объективных фактов и сбора доказательств осуществляется досудебное расследование.
Как сообщал УНИАН, 30 июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан на пресс-конференции заявил, что к нему приходил представитель якобы от одного из «смотрящих» Киева и предлагал разделить незаконно полученные бюджетные деньги столицы пополам за сохранение на посту главы КГГА Виталия Кличко.
1 августа мэр Киева Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой проверить заявление главы Офиса президента Андрея Богдана о попытке подкупа в его интересах.
«30 июля 2019 года на пресс-конференции руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил представителям СМИ, что ему, в разговоре, предлагали взятку в 20 миллионов долларов. И, якобы, указанный разговор был осуществлен в интересах Киевского городского главы, то есть в моих интересах. Я не уполномочивал ни одно лицо на подобные «переговоры»! А такие высказывания господина Богдана, который является руководителем Офиса президента Украины, подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений, - отметил Кличко.