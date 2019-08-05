НАБУ открыло дело касаемо возможной попытки подкупа Богдана в интересах Кличко

Соответствующее производство начато по заявлению самого Виталия Кличко.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло дело относительно возможной попытки подкупа руководителя Офиса президента Андрея Богдана за сохранение на посту главы КГГА Виталия Кличко.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

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«В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в заявлении мэра Виталия Кличко о возможном совершении уголовного коррупционного правонарушения, подследственного НАБУ. Предварительная правовая квалификация ч.1 ст.369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу»)», - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что с целью установления объективных фактов и сбора доказательств осуществляется досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, 30 июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан на пресс-конференции заявил, что к нему приходил представитель якобы от одного из «смотрящих» Киева и предлагал разделить незаконно полученные бюджетные деньги столицы пополам за сохранение на посту главы КГГА Виталия Кличко.

1 августа мэр Киева Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой проверить заявление главы Офиса президента Андрея Богдана о попытке подкупа в его интересах.

«30 июля 2019 года на пресс-конференции руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил представителям СМИ, что ему, в разговоре, предлагали взятку в 20 миллионов долларов. И, якобы, указанный разговор был осуществлен в интересах Киевского городского главы, то есть в моих интересах. Я не уполномочивал ни одно лицо на подобные «переговоры»! А такие высказывания господина Богдана, который является руководителем Офиса президента Украины, подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений, - отметил Кличко.