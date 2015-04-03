Депутаты просят Генпрокуратуру и СБУ предоставить информацию об обыске в МВД
Ряд народных депутатов подготовили обращение в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины с просьбой предоставить информацию о том, где именно в Министерстве внутренних дел проходил обыск, и что во время него было изъято.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил внефракционный депутат Юрий Левченко.
Он напомнил, что 31 марта в МВД были проведены обыски.
"Нам сообщили, что обыск прошел, обыск проводили следователи СБУ. И обыск проводился, в частности, в кабинете как раз руководителя аппарата Сергея Чеботаря", - сказал депутат.
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По словам Левченко, согласно предоставленной депутатам информации, во время обыска было обнаружено "черную бухгалтерскую отчетность, была обнаружена крупная сумма средств в иностранной валюте".
"Это как нам сообщают", - добавил он.
"Мы хотим сделать сейчас 2 депутатских обращения в Генпрокуратуру и СБУ относительно того, чтобы нам подтвердили, что именно было изъято в ходе этого обыска, и где именно проходил обыск в МВД", - сообщил парламентарий.
Левченко уточнил, что эти обращения, кроме него, подписали также внефракционный депутат Андрей Ильенко и депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин.
Ответ от ГПУ и СБУ депутаты ожидают получить в течение 2-х дней.
Левченко также высказал мнение, что МВД сейчас демонстрирует "позерную активность".
"Почему я говорю "позерную", потому что, несмотря на правильные заявления, пока что конкретных результатов нет, и в случае с Бочковским, вполне возможно, этих результатов не будет. Потому что, заметьте, как показательно арестовали Бочковского, показательно арестовали Стоецкого, но сегодня и тот, и другой выпущены под залог и очень спокойно себя чувствуют", - сказал депутат. (УНИАН: 25 марта на заседании Кабинета министров правоохранители задержали Сергея Бочковского и Василия Стоецкого по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам в ГСЧС. После этого правительство уволил этих чиновников, также им объявлено подозрение).
Левченко считает, что такая "показуха" делается, в частности, из-за отчета Совета Европы относительно того, что МВД "последовательно блокировало расследование преступлений на Майдане".
Он также добавил, что еще в ноябре прошлого года внефракционный депутат Павел Кириленко направил в МВД депутатский запрос относительно "злоупотреблений Бочковского, относительно коррупционных схем".
"Мы обращали внимание тогда министра внутренних дел на эти злоупотребления... Ему (Кириленко - УНИАН) пришла отписка в ноябре 2014 года от МВД, от такого себе заместителя Авакова Сергея Чеботаря, что никакой коррупции в действиях Бочковского нет", - сказал депутат и выразил мнение, что "Бочковский кришевался Аваковым".
Как сообщалось, Служба безопасности Украины провела ряд обысков в МВД.
Спикер СБУ Елена Гитлянская отметила, что обыски проводились по поручению следователей Генпрокуратуры в рамках расследования одного из уголовных дел.
В то же время она возразила, что обыски были в кабинетах руководителей министерства.
"Мы действительно проводили обыск здания Министерства внутренних дел по поручению следователей Генпрокуратуры", - сказала она. "Однако информация, что обыски проводились у руководства, не соответствует действительности", - добавила Гітлянська.