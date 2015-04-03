Депутаты просят Генпрокуратуру и СБУ предоставить информацию об обыске в МВД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил внефракционный депутат Юрий Левченко.

Он напомнил, что 31 марта в МВД были проведены обыски.

"Нам сообщили, что обыск прошел, обыск проводили следователи СБУ. И обыск проводился, в частности, в кабинете как раз руководителя аппарата Сергея Чеботаря", - сказал депутат.

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По словам Левченко, согласно предоставленной депутатам информации, во время обыска было обнаружено "черную бухгалтерскую отчетность, была обнаружена крупная сумма средств в иностранной валюте".

"Это как нам сообщают", - добавил он.

"Мы хотим сделать сейчас 2 депутатских обращения в Генпрокуратуру и СБУ относительно того, чтобы нам подтвердили, что именно было изъято в ходе этого обыска, и где именно проходил обыск в МВД", - сообщил парламентарий.

Левченко уточнил, что эти обращения, кроме него, подписали также внефракционный депутат Андрей Ильенко и депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин.

Ответ от ГПУ и СБУ депутаты ожидают получить в течение 2-х дней.

Левченко также высказал мнение, что МВД сейчас демонстрирует "позерную активность".

"Почему я говорю "позерную", потому что, несмотря на правильные заявления, пока что конкретных результатов нет, и в случае с Бочковским, вполне возможно, этих результатов не будет. Потому что, заметьте, как показательно арестовали Бочковского, показательно арестовали Стоецкого, но сегодня и тот, и другой выпущены под залог и очень спокойно себя чувствуют", - сказал депутат. (УНИАН: 25 марта на заседании Кабинета министров правоохранители задержали Сергея Бочковского и Василия Стоецкого по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам в ГСЧС. После этого правительство уволил этих чиновников, также им объявлено подозрение).

Левченко считает, что такая "показуха" делается, в частности, из-за отчета Совета Европы относительно того, что МВД "последовательно блокировало расследование преступлений на Майдане".

Он также добавил, что еще в ноябре прошлого года внефракционный депутат Павел Кириленко направил в МВД депутатский запрос относительно "злоупотреблений Бочковского, относительно коррупционных схем".

"Мы обращали внимание тогда министра внутренних дел на эти злоупотребления... Ему (Кириленко - УНИАН) пришла отписка в ноябре 2014 года от МВД, от такого себе заместителя Авакова Сергея Чеботаря, что никакой коррупции в действиях Бочковского нет", - сказал депутат и выразил мнение, что "Бочковский кришевался Аваковым".

Как сообщалось, Служба безопасности Украины провела ряд обысков в МВД.

Спикер СБУ Елена Гитлянская отметила, что обыски проводились по поручению следователей Генпрокуратуры в рамках расследования одного из уголовных дел.

В то же время она возразила, что обыски были в кабинетах руководителей министерства.

"Мы действительно проводили обыск здания Министерства внутренних дел по поручению следователей Генпрокуратуры", - сказала она. "Однако информация, что обыски проводились у руководства, не соответствует действительности", - добавила Гітлянська.