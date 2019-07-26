НАБУ проводит обыск в Суворовском райсуде Одессы

Следственные действия связаны с возможными преступлениями судей Окружного административного суда Киева.

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыск в Суворовском районном суде Одессы.

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы НАБУ.

В частности, 26 июля детективы совместно со следователями Управления специальных расследований ГПУ в рамках расследования возможных преступлений, совершенных отдельными судьями Окружного административного суда Киева, проводят обыски и в Суворовском райсуде.

Как отмечается, следствие считает, что киевские судьи организовали вынесение заведомо неправосудных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Цель этих действий - избежать обязательного квалификационного оценивания судей.

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В сообщении сказано, что на одно из этапов «схемы» был организован запрет восьми членам вышеназванной комиссии осуществлять квалификационные оценки судей. Сделали это на основании вынесения заведомо неправосудного решения одним из судей Суворовского суда Одессы, в организации чего принимали активное участие отдельные должностные лица Окружного административного суда Киева.

«Впоследствии Одесский апелляционный суд отменил это решение, как незаконное. При других обстоятельствах оно фактически сделало бы невозможной работу Высшей квалификационной комиссии судей», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге руководитель Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что ГПУ зафиксировала противоправное влияние Окружного административного суда Киева на принятие решений Конституционным судом, Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия, а также влияние на деятельность министерств, ведомств и работу Государственного бюро расследований.

Сегодня, 26 июля, детективы НАБУ совместно с Управлением специальных расследований Генпрокуратуры проводят обыски в Окружном административном суде Киева.