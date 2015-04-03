Адвокат экс-главы ГСЧС Бочковского подтвердил обыск в доме бывшего чиновника

Об этом заявил адвокат Сергея Бочковского Игорь Федоренко, передает НБН.

«Да. Обыск проводится», – рассказал адвокат, отвечая на вопрос журналиста, правда ли что в доме Бочковского правоохранители в данный момент проводят обыск.

При этом, Федоренко не смог сообщить подробности происходящего, так как по его словам, он находится на следственных действиях.

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Экс-глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский вышел из Лукьяновского СИЗО около 7 вечера 1 апреля после внесения залога.

По словам адвоката, из изолятора Бочковский поехал сразу в больницу - у него обострился сахарный диабет и повысилось давление. Выпустили его под залог в размере 1 млн и почти 200 тыс. грн.

Бочковскому и его заместителю Стоецкому инкриминируют организацию преступных схем закупки горючего у частных компаний по завышенным ценам. Их задержали 25 марта на заседании Кабинета министров.