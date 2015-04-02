Порошенко пообещал поднять зарплаты военным, а выплаты за бои - до тысячи в день

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время визита в Тернополь, передает ТСН. Президент напомнил об обещанных премиях для бойцов АТО за уничтоженную технику и успешные операции, и пообещал провести индексацию зарплат военных.

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"Я уверен в том, что сейчас мы будем осуществлять шаги по индексации. Кроме того, было принято постановление правительства, где за каждый день участия в боевых действиях, если ты занесен в боевой журнал, если ты предан боевым приказам, то ты должен сегодня получать до 1 тыс. грн в день ", - заявил Петр Порошенко.

Он добавил, что сейчас украинские бойцы уже получили больше 1 млн грн за уничтоженную технику врага. "На сегодняшний день более 1 млн грн, согласно докладу руководства АТО и Минобороны, уже выплачено", - отметил президент.