Зеленский уволил глав семи райадминистраций

Главы райадминистраций уволены в связи с окончанием срока полномочий президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил семерых глав районных государственных администраций.

Об этом свидетельствуют распоряжения президента от 22 июля, которые опубликованы на сайте главы государства.

Согласно тексту документов, чиновники уволены в связи с окончанием срока полномочий президента Украины.

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В частности, президент уволил Василия Сукача с должности главы Каменец-Подольской РГА Хмельницкой области; Василия Зубрицкого с должности главы Стрыйской РГА Львовской области; Александра Иванова с должности главы Троицкой РГА Луганской области; Виктора Сергиенко с должности главы Новоайдарской РГА Луганской области; Игоря Дзюбу с должности главы Марковской РГА Луганской области; Наталью Чехуту с должности главы Кременской РГА Луганской области; Сергея Иванюченко с должности главы Белокуракинской РГА Луганской области.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский уволил председателей Святошинской, Соломенской, Голосеевской, а также Печерской и Оболонской райгосадминистраций столицы.