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Зеленский уволил глав семи райадминистраций

08:19, 23 июля 2019
Политика
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Зеленский уволил председателей семи райгосадминистраций / фото УНИАН

Об этом свидетельствуют распоряжения президента от 22 июля, которые опубликованы на сайте главы государства.

Согласно тексту документов, чиновники уволены в связи с окончанием срока полномочий президента Украины.

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В частности, президент уволил Василия Сукача с должности главы Каменец-Подольской РГА Хмельницкой области; Василия Зубрицкого с должности главы Стрыйской РГА Львовской области; Александра Иванова с должности главы Троицкой РГА Луганской области; Виктора Сергиенко с должности главы Новоайдарской РГА Луганской области; Игоря Дзюбу с должности главы Марковской РГА Луганской области; Наталью Чехуту с должности главы Кременской РГА Луганской области; Сергея Иванюченко с должности главы Белокуракинской РГА Луганской области.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский уволил председателей Святошинской, Соломенской, Голосеевской, а также Печерской и Оболонской райгосадминистраций столицы.

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Теги: #РГА#президент Украины#Владимир Зеленский