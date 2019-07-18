цей матеріал доступний українською

Зеленский уволил глав Печерской и Оболонской райгосадминистраций столицы

09:12, 18 июля 2019
Политика
206 0
Владимир Зеленский / REUTERS

Читайте такжеЗеленский "обезглавил" три РГА на Львовщине и одну на Донетчине

Тексты соответствующих распоряжений от 16 июля обнародованы на сайте главы государства.

Сергей Мартынчук освобожден от должности председателя Печерской районной в городе Киеве государственной администрации и Александр Цибульщак - Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации в связи с завершением срока полномочий президента Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил председателей Святошинской, Соломенской и Голосеевской районных в г. Киеве государственных администраций.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#увольнение#Владимир Зеленскийпогода в Киеве