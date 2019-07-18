Зеленский уволил глав Печерской и Оболонской райгосадминистраций столицы

Должностные лица уволены в связи с завершением срока полномочий президента Украины.

Президент Владимир Зеленский уволил председателей Печерской и Оболонской райгосадминистраций столицы.

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Тексты соответствующих распоряжений от 16 июля обнародованы на сайте главы государства.

Сергей Мартынчук освобожден от должности председателя Печерской районной в городе Киеве государственной администрации и Александр Цибульщак - Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации в связи с завершением срока полномочий президента Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил председателей Святошинской, Соломенской и Голосеевской районных в г. Киеве государственных администраций.