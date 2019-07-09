Зеленский уволил глав трех райадминистраций в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский уволил председателей Святошинской, Соломенской и Голосеевской районных в г. Киеве государственных администраций.
Тексты соответствующих распоряжений от 9 июля размещены на сайте главы государства.
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Зеленский уволил председателя Голосеевской РГА Александра Настасенко, председателя Святошинской РГА Владимира Каретко и председателя Соломенской РГА Игоря Довбаня.
Согласно распоряжениям, Настасенко, Каретко и Довбань уволены "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".
Кроме того, на сайте президента размещены распоряжения относительно увольнений глав многих райгосадминистраций по всей стране.