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Зеленский уволил глав трех райадминистраций в Киеве

17:29, 09 июля 2019
Политика
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На сайте президента размещены распоряжения относительно увольнений глав многих райгосадминистраций по всей стране / фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский уволил председателей Святошинской, Соломенской и Голосеевской районных в г. Киеве государственных администраций.

Тексты соответствующих распоряжений от 9 июля размещены на сайте главы государства.

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Зеленский уволил председателя Голосеевской РГА Александра Настасенко, председателя Святошинской РГА Владимира Каретко и председателя Соломенской РГА Игоря Довбаня.

Согласно распоряжениям, Настасенко, Каретко и Довбань уволены "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".

Кроме того, на сайте президента размещены распоряжения относительно увольнений глав многих райгосадминистраций по всей стране.

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Теги: #Киев#Владимир Зеленскийпогода в Киеве