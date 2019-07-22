"Слуга народа" показала данные параллельного подсчета голосов за партию

В партии «Слуга народа» рассчитывают на примерно от 125-127 мажоритарных мест в парламенте и 121-122 - по списку.

Согласно параллельному подсчету штаба партии «Слуга народа», за эту политическую силу проголосовали 43,7% избирателей.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель штаба Александр Корниенко.

«У нас 43,7% сейчас показывает наш подсчет. А это обработано около 88% участков», - сказал он.

Корниенко добавил, что в партии «Слуга народа» рассчитывают на примерно от 125-127 мажоритарных мест в парламенте и 121-122 - по списку.

Как сообщал УНИАН, ЦИК обработала более 51% протоколов - за «Слугу народа» проголосовали 42,45% избирателей.