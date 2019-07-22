"Слуга народа" показала данные параллельного подсчета голосов за партию
12:09, 22 июля 2019Выборы 2019
2396 0
В партии «Слуга народа» рассчитывают на примерно от 125-127 мажоритарных мест в парламенте и 121-122 - по списку.
Слуга народа рассчитывает на 121-122 места в Раде по списку / фото УНИАН
Согласно параллельному подсчету штаба партии «Слуга народа», за эту политическую силу проголосовали 43,7% избирателей.
Читайте такжеГлава ЦИК: добро пожаловать в новую реальность – парламентские выборы состоялись
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель штаба Александр Корниенко.
«У нас 43,7% сейчас показывает наш подсчет. А это обработано около 88% участков», - сказал он.
Корниенко добавил, что в партии «Слуга народа» рассчитывают на примерно от 125-127 мажоритарных мест в парламенте и 121-122 - по списку.
Как сообщал УНИАН, ЦИК обработала более 51% протоколов - за «Слугу народа» проголосовали 42,45% избирателей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Досрочные выборы в Раду 2019