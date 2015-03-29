Американский сенатор о предоставлении оружия Украине: Обаме надо дать еще немного времени
Сенатор Каптур подчеркнула, что Обама глубоко обеспокоен потерями, которые понес украинский народ, однако ему нужно время, чтобы принять решение относительно предоставления оружия.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама вскоре может принять решение о предоставлении американского оружия Украине.
Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН высказала представитель штата Огайо в Конгрессе США Марси Каптур.
По словам сенатора, Обама глубоко обеспокоен потерями, которые понес украинский народ, однако ему нужно время, чтобы принять решение о предоставлении оружия.
"Я действительно не могу говорить за него. Но очень важно: Украина демонстрирует свое желание уверить мир, что в ее воинских частях нет тех, кто оказался там благодаря российскому правительству, что нет утечки информации. Мы, как страна, помогаем украинской армии тренироваться, и поэтому воины знают, как встретить врага даже с голыми руками. И я думаю, что президенту надо дать еще немного времени", - заявила Марси Каптур.
Читайте такжеРешение о возможных поставках Украине летального оружия еще не принято - Белый Дом
Она добавила, что американский президент не будет долго тянуть с принятием решения.
"Я думаю, это время пройдет очень быстро. Я этим утром со всеми своими коллегами подписала письмо от комитета по вопросам сотрудничества по вопросам обороны к президенту. Мы просили его подвинуть расписание, какое бы расписание он не имел в голове, чтобы прямо сейчас же разрешить отправку", - добавила представительницу штата Огайо.