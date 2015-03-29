Американский сенатор о предоставлении оружия Украине: Обаме надо дать еще немного времени

Президент Соединенных Штатов Барак Обама вскоре может принять решение о предоставлении американского оружия Украине.

Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН высказала представитель штата Огайо в Конгрессе США Марси Каптур.

По словам сенатора, Обама глубоко обеспокоен потерями, которые понес украинский народ, однако ему нужно время, чтобы принять решение о предоставлении оружия.

"Я действительно не могу говорить за него. Но очень важно: Украина демонстрирует свое желание уверить мир, что в ее воинских частях нет тех, кто оказался там благодаря российскому правительству, что нет утечки информации. Мы, как страна, помогаем украинской армии тренироваться, и поэтому воины знают, как встретить врага даже с голыми руками. И я думаю, что президенту надо дать еще немного времени", - заявила Марси Каптур.

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Она добавила, что американский президент не будет долго тянуть с принятием решения.

"Я думаю, это время пройдет очень быстро. Я этим утром со всеми своими коллегами подписала письмо от комитета по вопросам сотрудничества по вопросам обороны к президенту. Мы просили его подвинуть расписание, какое бы расписание он не имел в голове, чтобы прямо сейчас же разрешить отправку", - добавила представительницу штата Огайо.