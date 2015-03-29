Ярош предлагает распустить Генштаб

Депутат Верховной Рады и лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош считает, что для создания новой армии сначала нужно распустить Генеральный штаб.

Об этом он сказал в интервью LB.ua.

"Генштаб ликвидируется как главный орган управления на неделю. Ничего на фронте это не поменяет все равно. Но весь генералитет, который есть, надо полностью сместить. Потом, и то очень осторожно, по одному советниками можно их зачислить, по отдельным вопросам. Почти во всех частях есть полковники, офицеры нужного уровня. Один-два таких офицера могут дать фору любому генералу. У меня комбаты дадут форы армейскому комбригу", - заявил лидер "Правого сектора".

Далее Ярош предлагает переформатировать воинские части и создать несколько профессиональных бригад с хорошим обеспечением и высокими зарплатами. "Хорошая идея – создать элитарное подразделение, штурмовую профессиональную бригаду, с высоким уровнем зарплаты, она была бы примером для других частей. На определенном этапе, слышал, американцы были готовы тренировать такую бригаду за свой счет. Все, что было необходимо, – подать заявки на вооружение. Министерство обороны этого не сделало и не пошло на создание такого подразделения", - сказал Ярош.

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"Кто реально сейчас готов менять армию? Ну, Полторак по крайней мере готов на это… Но нужно действовать. Троцкий, когда строил с нуля, на основе красной гвардии, сформировал очень боеспособную силу, за короткий срок. Но это нужно делать без оглядки каждый раз, "а что же нам скажет закон". Есть военная необходимость. Надо на себя брать ответственность", - заявил он.