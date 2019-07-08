Сегодня в Киеве состоится 21-й саммит Украина-ЕС
Сегодня в Киеве состоится 21-й саммит Украина - Европейский Союз.
Как сообщает пресс-служба президента Украины, саммит пройдет в Мариинском дворце.
Церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского с председателем Европейского Совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером начнется в 14.00.
В 16.15 запланирована встреча Зеленского, Туска и Юнкера с представителями СМИ.
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Как сообщал УНИАН, Туск и Юнкер в Киеве подтвердят свой призыв к России немедленно освободить взятых под стражу 24-х украинских военнопленных моряков, говорится в справочной информации относительно саммита Украины - ЕС, размещенной на сайте Европейского Совета.
На саммите будет вновь подтверждена поддержка Евросоюзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ и осуждена российская агрессия против Украины.
"Лидеры вновь подтвердят свою крайнюю обеспокоенность относительно ситуации и инцидентов в Керченском проливе и Азовском море и относительно милитаризации Крымского полуострова", - говорится в сообщении.
Также Туск и Юнкер подтвердят свой призыв к России немедленно освободить украинских моряков, вернуть захваченные суда и обеспечить свободное прохождение через Керченский пролив в соответствии с международным правом.
Они обсудят меры для облегчения последствий дестабилизирующих действий России в Азовском море на местную экономику и общество.
"Лидеры будут настаивать на необходимости полного выполнения Минских соглашений всеми сторонами, одновременно подчеркивая ответственность Российской Федерации в этой связи", - говорится в сообщении.
Также они подтвердят свою полную поддержку дипломатическим усилиям в рамках "нормандского формата", Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ, направленных на достижение устойчивого и мирного урегулирования конфликта.
Тогда как для Зеленского этот саммит станет первым – для руководителей институтов ЕС он будет последним, ведь вскоре их заменят преемники, которых уже согласовал Совет ЕС.
Напомним, накануне саммита 7 июля президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского Совета Дональд Туск слетали на Луганщину. Там побывали в Станице Луганской, в которой недавно произошло разведение сил.