Трудоустройство в кризис: использовать шанс для рывка

Но не все украинцы готовы посыпать голову пеплом и кричать «все пропало». Некоторым кризис идет на пользу.

Паническая сила соцсетей

«На чем еще заработать в кризис, как не на панике?» Так подумала организатор первого всеукраинского фестиваля паники и истерики «На дне», который состоялся 21 марта в Киеве. Попасть на мероприятие можно было за символическую плату - 1 доллар по курсу Национального банка Украины. Недорого как для фестиваля, где городским жителям удалось получить неоценимые навыки посадки картофеля, вспомнить опыт стирки и сушки целлофановых пакетов, научиться превращать старые вещи в современную одежду и многое другое.

Татьяна Яицкая, с шуточной записи в социальной сети которой это все началось, считает свой проект успешным стартапом, наиболее актуальным во время кризиса. Хотя признается: подумать не могла, что выдуманный фестиваль только за сутки соберет более 17 тысяч просмотров. «Идея возникла внезапно, изначально я не собиралась делать фестиваль… Но после заметки мне начали писать люди, и я подумала, что надо провести вечеринку, арендовать какое-то помещение. Я создала ивент в Facebook и пригласила 200 друзей, к вечеру было 17 тысяч желающих пойти, через пару дней их было уже 40 тысяч… В итоге, общий охват аудитории был около 100 тысяч человек», - рассказывает девушка.

Мероприятие набирало популярность ежечасно. И уже на следующий день Татьяна написала на своей работе заявление об отпуске – тысячи подписчиков требовали воплотить идею в реальность. Причем, предлагали всяческую помощь в организации: «Писали о площадках, которые можно было использовать для проведения мероприятия, предлагали помощь по освещению, обещали организовать звук, мебель…». В результате, предаться панике и устроить истерику «На дне» удалось около 16 тысяч человек, а заработать на кризисных страхах получилось более 300 тыс гривен. «Все заработанные деньги мы отдали на установление экспозиции в музее авиации, на покрытие расходов, остальное отдали на благотворительность в дома престарелых», - рассказала организатор.

«Ни в коем случае нельзя экономить, если есть возможность сделать что-то хорошо, - делится своими наблюдениями после проведения фестиваля Татьяна. – Нужно, чтобы стартап был не только конкурентоспособным и оригинальным. Важно не бояться в него вкладывать».

Девушка рассказывает, что ей удалось договориться со всеми помощниками на особых условиях: «Все предоставляли скидки, поэтому получилось организовать фестиваль без спонсоров и не уйти в убыток». Собственно, по ее мнению, формула бизнеса 2015 года – «делать все максимально бюджетно».

Напоследок, Татьяна Яицкая сообщила, что окончательно решила посвятить себя организации подобных юмористических мероприятий, поэтому уволилась со своей основной работы: «А все потому, что уже готова к еще одному статусу в фейсбуке, который начинается со слов «Планирую фестиваль...».

Переселенцы не значит неудачники

Другого кризисного бизнесмена - Александра Калмышевского, открыть свое дело вынудила судьба. Саша - студент одного из Харьковских университетов - родом из Луганска. Когда началась война, родители парня потеряли работу, и студент начал активно искать место для собственного трудоустройства, чтобы и себя обеспечивать, и помогать близким.

К сожалению, поиски не увенчались успехом. Тогда Александр задумался об открытии собственного дела. «Посоветовался с друзьями, и вместе решили, что будет выгодно открыть интернет-магазин. В обычных магазинах цены всегда выше, так как они платят за аренду, коммунальные услуги и т.д. Как правило, в интернет-магазинах товары дешевле, поэтому и покупателей больше», - рассуждали студенты.

«На момент открытия интернет-магазина у меня было 300 долларов. Это и был стартовый капитал, - рассказывает Александр Калмышевский. – Первое, что я продал – планшет. А заработал на нем, может, гривен 200. Но ничего не тратил, чтобы потом было за что новый товар заказывать».

По словам студента-бизнесмена, на сегодняшний день заказов не много, так как цены напрямую зависят от курса доллара. Кроме того, Саша сталкивается с проблемой поиска порядочных поставщиков. «Был один случай, когда я деньги отправил, а товар мне не прислали. И свой номер телефона отключили», - сетует он и благодарит друзей, которые советуют его маленький магазин-онлайн своим знакомым и родственникам.

Планирует открыть собственный бизнес и переселенка из Макеевки (Донецкая область) Оксана Галан. «По образованию я зоопсихолог. До переезда реализовывалась в этой сфере, правда, наемным работником, - рассказывает она. – Идею о собственном бизнесе я вынашивала давно. Ее суть в том, чтобы научить людей понимать своих домашних животных».

По словам девушки, это направление актуально на Западе. Основной же трудностью для стартапера, по ее мнению, является начальный капитал. Впрочем, Оксана считает, что благодаря волонтерской помощи переселенцам ее бизнес – в шаге от открытия.

С трудоустройством внутренних мигрантов, действительно, проблемы, признают эксперты. По словам координатора общественной инициативы «Центр занятости свободных людей» Ирины Коваль, переселенцы часто не могут найти работу из-за отсутствия нужных документов, прописки, рекомендаций с предыдущих мест работы… И помочь им в этом взялись волонтеры из Киева, Львова, Одессы, Днепропетровска и Харькова. В учебных центрах общественных активистов можно получить знания по 9 специальностям: предприниматели, специалисты по продажам, HR-школа, начинающие руководители, финансовые курсы, ораторское искусство, СММ, копирайтинг, 3D MAX.

По словам Ирины, волонтеры зарегистрировали более 4,5 тысяч переселенцев. А помогают им трудоустроиться около 1 тысячи работодателей. Только по итогу работы «Центра» в 2014 году, 700 человек прошли курсы обучения и развития, 150 из них нашли работу по новым специальностям, а пятеро – начали собственное дело. Тренер программы обучения и развития «Центра занятости свободных людей» Марина Первушина отмечает, что для старта своего бизнеса нужно не много – не бояться, искать среду, в которой можно найти поддержку, начать что-то делать, и не бояться действовать в дальнейшем.

Профессиональные сферы с низкой конкуренцией

Сегодня конкуренция на рынке труда составляет 6 соискателей на одну вакансию, рассказывают эксперты. «Конкуренция на одно рабочее место увеличилась практически во всех профессиональных сферах, во всех регионах Украины», - отмечает руководитель PR-отдела исследовательского центра HeadHunter Украина Руслана Березовская.

По ее словам, сложнее всего сейчас найти работу топ-менеджерам, молодым специалистам, юристам, финансистам и бухгалтерам, работникам транспортной и логистической сферы. К примеру, в наиболее конкурентной сфере - категории высшего менеджмента - на одну вакансию претендуют 17 кандидатов. Сложно найти работу также студентам и тем, кто только начинает свою карьеру. Для того, чтобы трудоустроиться, им приходится побороться за вакансию еще с 13 претендентами.

Впрочем, стоит отметить, что есть профессиональные сферы с низкой конкуренцией. «Рейтинг самых нужных профессионалов и показатели уровня их востребованности остаются стабильными на протяжении последнего полугодия. Среди них - специалисты рабочих специальностей, страховые агенты, специалисты по продажам, медицинские работники и программисты», - рассказывает Руслана Березовская.

Востребованность именно этих профессий, по словам эксперта, обусловлена разными причинами. К примеру, IT-сфера манит соискателей высокими зарплатами и стабильностью, поскольку большинство таких компаний работает с аутсорсинговыми иностранными проектами. Однако, далеко не все желающие получить работу в этой отрасли соответствуют требованиям работодателей. В результате, соискатели стремятся получать необходимое образование, повышать квалификацию… и начинают пробовать свои силы в предпринимательстве.

Поле для инвестиций

Собственно, IT-стартапы, которые направлены на глобальный рынок, а, значит, всегда имеют доходы и клиентов, пользуются спросом и у инвесторов. По словам главы наблюдательного совета UVCA (Ассоциация венчурного капитала и прямых инвестиций) Андрея Колодюка, помимо Интернета инвесторы проявляют интерес к компьютерным технологиям, проектам, связанным с робототехникой и образованием. «Трендом не только в Украине, но и во всем мире остаются мобильные приложения и устройства. Но я рекомендую предпринимателям не рваться в «популярную область», а начинать с себя. Оценить, в чем лучше всего разбираешься, в какой области именно твои идеи. Нужно идти от обратного – не искать тренд, а искать нишу, которая сможет стать трендом», - советует эксперт.

По словам Колодюка, несмотря на нынешний кризис, общие прогнозы по поводу перспективы инвестирования в Украину достаточно оптимистичны. «Подтверждением этого есть реальные факты: в 2014 году в Украине появилось 10 новых инвесторов, которые успешно закрывают сделки. Кроме того, в Украине еженедельно происходит инвестиция в IT-секторе (за прошлый год были проинвестированы 58 компаний)», - отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, большинство инвестиций происходят не в «проекты», а в людей – команду создателей проекта (в т.ч. оценивают предыдущие достижения членов команды, опыт их конкурентной борьбы). «Инвестору нужна конкретная аргументация, что стартап можете сделать и какая проблема решается», - рассказывает Колодюк.

Поэтому, по его мнению, у потенциального стартапера вера в свой проект должна сочетаться с реальной оценкой конкурентной рыночной ситуации, возможных рисков.

Эксперт отмечает, что перспективы для новичков на этом рынке есть. «В Украине сегодня существует спрос на 100 тысяч IT-специалистов, в том числе и начальных уровней. Сегодня знания, достаточные для занятия этих вакансий, можно приобрести на курсах за 3-6 месяцев», - отмечает Колодюк.

Помимо этого, нехватка IT-специалистов наблюдается в Европе (900 тыс. свободных рабочих мест) и во всем мире (5 млн. свободных рабочих мест). Учитывая особенность интернет индустрии - возможность работать на аутсорсинге, нет никакой необходимости уезжать из Украины. Наоборот, для соискателей открывается отличная перспектива – находясь в родной стране, получить хорошую работу с достойной заработной платой.