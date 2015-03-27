Путин планирует развернуть масштабную военную операцию в Украине к 9 мая - Парубий

Об этом заявил экс-секретарь СНБО, вице-спикер Верховной рады Андрей Парубий в интервью изданию «Новое время».

«Сейчас стянуты огромные силы на границе Украины с Россией. По многим данным, и это уже не секрет, на ближайшие недели сохраняется высокий риск широкомасштабной военной операции. Она должна блестяще, как считает Путин, пройти до 9 мая и продемонстрировать мощь российской армии», - сказал Парубий.

Этими опасениями он объясняет необходимость поставок Западом летального оружия для увеличения мощи Вооруженных сил Украины. В первую очередь речь идет о противотанковых системах Javelin.

«Они (представители США – ред.) говорят: «Если они пойдут на Мариуполь, тогда мы это решим». Я говорю: «Ребята, потом вы скажете – когда пойдут на Харьков, потом на Киев. Нам надо уже и сегодня. Если начнется полномасштабное наступление – нужны технические средства, чтобы мы могли его остановить», - рассказал Парубий о ходе своего визита в США.

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По словам Парубия, многие в США согласны с его позицией, однако большое влияние на принятие решений имеет позиция основных стран ЕС, в первую очередь Германии. Именно визит канцлера Ангелы Меркель в США, в ходе которого она убеждала Обаму в бесперспективности поставок оружия Украине, во многом стал причиной отказа от поставок.

«Некоторые из чиновников Администрации президента США нам говорят: «Поезжайте в Берлин и Париж и убеждайте их». Я отвечаю – нет. Когда мы подписывали соглашение о безъядерном статусе, там гарантии давали не Берлин, не Париж. Их давал Вашингтон. И если Вашингтон считает себя лидером, он должен чувствовать и осознавать, что лидерство – это не только статус. Это ответственность и способность принимать решения», - заявил Парубий.