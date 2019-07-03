В Конгрессе США представили резолюцию об осуждении возвращения России в ПАСЕ

Сопредседатели Конгрессового украинского кокуса призывают Палату представителей США поддержать представленный документ.

В Палате представителей США (нижняя палата Конгресса) представили проект резолюции об осуждении возвращения делегации Российской Федерации в сессионный зал Парламентской ассамблеи Совета Европы без выполнения каких-либо условий.

Как сообщает Посольство Украины в США в Facebook, друзья Украины в Конгрессе США мощно выступили в поддержку Украины.

В частности, сопредседатели Конгрессового украинского кокуса Марси Каптур, Майкл Квигли, Брайан Фитцпатрик и Энди Харрис представили двухпартийной резолюцию, в которой осудили решение ПАСЕ о восстановлении права голоса делегации РФ.

«Возвращение права голоса России и диктатору Путину вызывает глубокое беспокойство. Россия была справедливо исключена из ПАСЕ за атаку против суверенитета Украины в Крыму. Российские силы не только остались в Крыму, РФ начала смертоносную войну на украинском Донбассе и продолжила осуществлять по всему миру дестабилизирующие дезинформационные кампании, направленные на подрыв международных демократических институтов», - говорится в заявлении, обнародованном конгрессменами во время официального представления документа.

«Россия осуществила опасное нападение на корабли украинских ВМС, незаконно захватила в Керченском проливе 24 украинских моряков и три суда, которые продолжает удерживать. Россия не должна быть вознаграждена за её антидемократическое поведение, которое снова и снова повторяется. Призываем всех своих коллег в Палате представителей поддержать эту двухпартийную резолюцию», - заявили конгрессмены.

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Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма. В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом.

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию «Усиление процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования». Документ поддержали 118 парламентариев, против были 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отменен.

26 июня в ПАСЕ поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации Российской Федерации без введения каких-либо санкций. «За» соответствующую резолюцию проголосовали 116 парламентариев, «против» - 62, 15 «воздержались».

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ решили досрочно покинуть летнюю сессию из-за возвращения делегации РФ в Ассамблею.

2 июля председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал письмо президенту ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье об отзыве приглашения для международных наблюдателей от ПАСЕ на внеочередные парламентские выборы в Украине.

Сегодня, 3 июля, Мори-Паскье подчеркнула, что Украина обязана приглашать наблюдателей Ассамблеи для мониторинга избирательных кампаний.