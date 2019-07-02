Парубий отозвал приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду

Спикер ВР отмечает, что среди международных наблюдателей не могут быть "агенты гибридной войны Путина".

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал письмо к президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиане Мори Паскье об отзыве его приглашение для международных наблюдателей от ПАСЕ на внеочередные парламентские выборы в Украине.

Об этом говорится в сообщении на странице Парубия в Facebook.

«Среди международных наблюдателей не могут быть представители страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина», - отмечает председатель ВР.

Парубий также добавил, что влияние России на украинские выборы каким-либо образом недопустимо.

Также Парубий обнародовал фотокопию письма к президенту ПАСЕ. В нем отмечается, что, несмотря на ситуацию, сложившуюся в ПАСЕ относительно возвращения парламентской делегации Российской Федерации для участия в работе Ассамблеи без существенных сдвигов в выполнении Россией 7 резолюций ПАСЕ, Парубий вынужден отозвать свое приглашение для международных наблюдателей от ПАСЕ для наблюдения за ходом внеочередных парламентских выборов в Украине.

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Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом.

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию "Усиление процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования". Документ поддержали 118 парламентариев, против были 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отменен.

26 июня в ПАСЕ поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации Российской Федерации без введения каких-либо санкций. За соответствующую резолюцию проголосовали 116 парламентариев, против - 62, 15 воздержались.

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ решили досрочно покинуть летнюю сессию из-за возвращения делегации Российской Федерации в ассамблею.